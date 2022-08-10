مقتل 11 شخصاً في قصف قرب المحطة النووية بأوكرانيا

قال مسؤول أوكراني إن ما لا يقل عن 11 شخصاً قتلوا في هجمات صاروخية بمنطقة دنيبروبتروفسك، التي لا تبعد كثيراً عن محطة زابوريجيا النووية.

وكتب فالينتين ريزيشينكو، رئيس الادارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك، عبر تطبيق تيلغرام، اليوم الأربعاء: "ليلة مأساوية... في منطقة نيكوبول قتل الجيش الروسي 11 شخصا وأصاب 13".

وتقع المنطقتان المتضررتان على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو بالقرب من محطة زابوريجيا، التي تعرضت للقصف عدة مرات خلال الأيام الماضية، والذي تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأنه.

وأضاف ريزيشينكو أن بلدة مارهانتس كانت الأكثر تضررا، حيث تضرر 20 من المباني متعددة الطوابق، وأوضح أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في البلدة وأصيب 11، حالة سبعة منهم خطيرة. وفي قرية أخرى قريبة من مدينة نيكوبول، توفيت سيدة في منزلها نتيجة الهجوم، وأصيب شخصان.

وتقع القريتان على الضفة الشمالية لخزان مياه كاخوفكا على نهر دنيبرو. ويقع على الجانب الجنوبي على بعد أقل من 20 كيلومترا المحطة النووية التي تعرضت للهجوم، مما آثار مخاوف دولية بشأن سلامتها.