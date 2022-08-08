الاتحاد الأوروبي يطرح نصاً نهائياً لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي للصحافيين اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي طرح نصاً نهائياً لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وأضاف المسؤول في إفادة للصحافيين مع اختتام المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي والتي استمرت أربعة أيام في فيينا: "اليوم نطرح نصا هو النهائي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة مستعدة لإبرام اتفاق على وجه السرعة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 على أساس المقترحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن طهران قالت مرارا إنها مستعدة للعودة إلى التنفيذ المتبادل لبنود الاتفاق، مضيفاً: "دعونا نرى ما إذا كانت أفعالهم تتطابق مع أقوالهم".