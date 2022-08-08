الصين تُجري تدريبات عسكرية منتظمة شرق الخط الفاصل في مضيق تايوان

أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، أمس، أن الجيش الصيني سيجري من الآن فصاعداً تدريبات منتظمة على الجانب الشرقي من الخط الفاصل في مضيق تايوان، فيما أعلنت تايوان أن الرحلات عبر مجالها الجوي استؤنفت تدريجياً.

والخط الفاصل في المضيق الضيق بين جزيرة تايوان والبر الرئيس للصين هو خط سيطرة غير رسمي لا تعبره عادة الطائرات العسكرية والبوارج من أي من الجانبين.

وأنهت الصين، أمس، أوسع مناورات عسكرية تنفّذها في محيط تايوان، وذلك ردّاً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، ما دفع العلاقات الأميركية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وكان الجيش الصيني قد أطلق مناورات عسكرية واسعة، حاشداً لها طائرات وسفناً حربية وصواريخ باليستية، فيما يستمر في مناورات بالذخيرة الحيّة لغاية الخامس عشر من أغسطس في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

وكشفت القيادة الشرقية للجيش الصيني، التي تشرف على هذه العمليات، أنها أجرت، أمس، تدريبات مشتركة في البحر وفي المجال الجوي في محيط تايوان، وفق ما كان مقرّراً، وأكّدت أن الغرض من هذه المناورات هو «اختبار القوة النارية في الميدان والضربات الجوية الطويلة المدى».

وفي دليل على مدى اقترابه من السواحل التايوانية، نشر الجيش الصيني صورة التقطتها إحدى سفنه العسكرية تظهر مبنى للبحرية التايوانية على بعد بضع مئات الأمتار فقط، وقد تكون هذه أقرب صورة اتّخذها من السواحل التايوانية.

ونشر الجيش الصيني شريط فيديو لأحد طيّاريه يظهر من داخل قمرة القيادة في الطائرة سواحل تايوان وجبالها.

وبحسب التلفزيون الصيني الرسمي «سي سي تي في»، حلّقت صواريخ فوق تايوان هذا الأسبوع خلال المناورات في محيط الجزيرة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية، أمس، إنها أرسلت طائرات وسفناً للرد بشكل مناسب على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة.

وقالت الوزارة بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، في بيان صحافي، إن العديد من السفن العسكرية والطائرات المسيرة واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان صباح أمس.

وأعلنت وزارة النقل في تايوان أن الرحلات عبر مجالها الجوي استؤنفت تدريجياً ظهر أمس، إذ إن أغلب الإشعارات بشأن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة لم تعد سارية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تايوان ستواصل مع ذلك توجيه الطائرات والسفن بالابتعاد عن التدريبات العسكرية الصينية قبالة ساحلها الشرقي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم.