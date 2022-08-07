أوكرانيا تتهم روسيا بقصف محطة للطاقة النووية من جديد

اتهمت أوكرانيا روسيا اليوم الأحد بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، مجددا ودعت إلى فرض عقوبات دولية جديدة على موسكو لتسببها في "إرهاب نووي".

وقالت شركة إنرجواتوم الحكومية الأوكرانية للطاقة النووية إن القوات الروسية ألحقت أضرارا بثلاثة أجهزة استشعار إشعاعي حين قصفت المنشأة من جديد مساء السبت مما أسفر عن إصابة أحد العاملين بشظايا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر "الإرهاب النووي الروسي يتطلب ردا أقوى من المجتمع الدولي وفرض عقوبات على القطاع والوقود النوويين الروسيين".

وتعرضت المحطة الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا لقصف يوم الجمعة أيضا. وتتهم موسكو القوات الأوكرانية بشن هذه الضربات.

وقالت شركة إنرجواتوم إن أحدث هجمات صاروخية روسية قصفت موقع منشأة التخزين الجاف بالمحطة، حيث يتم تخزين 174 حاوية بها وقود نووي مستنفد، في الهواء الطلق.

وتابعت "وبالتالي فإنه لا يمكن الرصد والرد في الوقت المناسب في حالة تدهور الوضع الإشعاعي أو حدوث تسرب إشعاعي من حاويات الوقود النووي المستنفد".