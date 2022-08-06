الاتحاد الأوروبي يدين انتهاك موسكو «غير المسؤول» للسلامة النووية

دان الاتحاد الأوروبي «الانتهاك غير المسؤول» لقواعد السلامة النووية الذي ارتكبته روسيا بشنها ضربات قرب محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، على ما أعلن السبت وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل.

وقال بوريل في تغريدة «يدين الاتحاد الأوروبي الأنشطة العسكرية الروسية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية. إنه انتهاك خطير وغير مسؤول لقواعد السلامة النووية ومثال آخر على ازدراء روسيا المعايير الدولية».

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الجيش الروسي بأنه ضرب «مرّتين محطة زابوريجيا النووية» التي تخضع لسيطرة روسيا منذ غزوها أوكرانيا.

وقال «كلّ قصف من هذا النوع هو جريمة مشينة، عمل إرهابي... وينبغي لروسيا أن تتحمّل مسؤولية تعريضها محطة نووية للخطر».

وقد ألحق القصف أضرارا بخطّ لربط التيار الكهربائي، ما تسبّب بتوقّف أحد المفاعلات في المحطة.