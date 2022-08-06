10 قتلى بينهم 3 أطفال بحريق في بنسلفانيا الأميركية

أعلنت شرطة ولاية بنسلفانيا الأميركية أن عشرة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في حريق وقع بمنزل في منطقة ريفية بشرق الولاية.

وذكرت الشرطة أن الحريق اندلع في منطقة نيسكوبيك الزراعية في شمال شرقي ولاية بنسلفانيا.

واندلع الحريق في ساعات الصباح الباكر في نيسكوبيك في شمال شرق الولاية.

ونجا ثلاثة بالغين من الحريق. وقالت الشرطة إن "المنزل دمرته النيران تماماً" وإن وحدات قد انتشرت في المكان للمساعدة في البحث عن ضحايا.

وأظهرت صور نقلتها وسائل إعلام أميركية الجدران المتفحمة للمنزل المكون من طبقتين وهي تتداعى.

وقد فُتح تحقيق لكشف سبب الحريق.