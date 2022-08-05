لبنان يدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون في وضع خارطة طريق لعودة النازحين السوريين

دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان اليوم الجمعة الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجياً إلى ديارهم بأمان، انطلاقاً من المصلحة المشتركة اللبنانية-الاوروبية.

وقال البيان " إذ تثني الوزارة على الجهود المبذولة من دول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة السورية، تدعو بصدق الى التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجياً الى ديارهم بكرامة وأمان حرصاً على استقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروباً".

وأوضح البيان أن لبنان يواجه " أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر".

وأضاف " قد تتعدد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادّة وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة الى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام.

ولكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان".

وأشار البيان إلى أن الوجود الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية شكل" سبباً رئيسياً للأزمة الاقتصادية العميقة".

وقال " نتيجة لذلك بدأت الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكلون معا" حوالي 40% من عدد اللبنانيين، مما أدى مؤخرا" إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنيّة بين كافة الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً في لبنان".

ويُقدّر تعداد سكان لبنان لعام 2022 بنحو 7,702,566 نسمة.