طالبان تحذر أميركا من شن المزيد من العمليات بعد مقتل الظواهري في أفغانستان

بعدما قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان في غارة أميركية مستهدفة، حذرت طالبان واشنطن من القيام بالمزيد من العمليات.

وفي بيان أصدرته الميليشيا اليوم الخميس، اتهمت طالبان الولايات المتحدة بخرق اتفاق السلام مع المجموعة التي سيطرت بالكامل على البلاد العام الماضي.

وجاء في البيان أنه في حال تكرار مثل تلك العملية، فسوف تكون الحكومة الأميركية مسؤولة عن أي عواقب مترتبة على ذلك.

وقبل عام تقريبا، سحبت الولايات المتحدة كل القوات من أفغانستان في انسحاب فوضوي وضع نهاية للعمليات العسكرية الدولية في البلاد بعد نحو 20 عاماً.

كانت طالبان والولايات المتحدة قد تفاوضتا على الانسحاب بشرط ألا تسمح طالبان لأعضاء القاعدة باستخدام أفغانستان كمخبأ.

وفي بيان اليوم الخميس، رفضت طالبان أيضاً الاتهامات بأن الحركة كانت تعلم أن الظواهري موجود في طالبان.