روسيا تعلن اعتقال 21 "متواطئاً" مع الجيش الأوكراني

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلن مسؤولون في الإدارة المحلية المعينة من روسيا في جنوب أوكرانيا الخميس اعتقال 21 "متواطئا" مع الجيش الأوكراني وأجهزة الأمن.

ويأتي إعلان الاعتقالات غداة قصف مدفعي أوكراني طال جسرا مهما في منطقة تحتلها موسكو في جنوب أوكرانيا، ما ألحق أضرارا بممر إمدادات مهم في وقت تسعى القوات الأوكرانية لاستعادة السيطرة على منطقة خيرسون.

وقالت الإدارة المحلية الموالية للكرملين في خيرسون إن عناصر من الحرس الروسي اعتقلوا 21 "متواطئاً" مع القوات المسلحة الأوكرانية وجهاز الأمن إس.بي.يو، في منطقة خيرسون التي تحتلها موسكو ومنطقة زابوريجيا التي تسيطر عليها جزئيا.

وضُبطت أسلحة وذخائر مختلفة من بينها 53 قنبلة يدوية وأكثر من 24 كلغ من المتفجرات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ريا نوفوستي نقلا عن مصدر عسكري أن المعتقلين كانوا يقدمون للجيش الأوكراني معلومات عن انتشار القوات الروسية في هذه المدينة ومحيطها بما يسمح بتصويب أهداف الصواريخ الأوكرانية.

تقع خيرسون، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، على بعد بضعة كيلومترات من الجبهة حيث تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا لاستعادة هذه الأراضي التي خسرتها في الأيام الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا.

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