السعودية واليونان توقعان عدداً من اتفاقيات التعاون

المصدر: الرياض - وام

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا بحضور وفدي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وشهد سمو ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي اليوناني وتبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة، والرياضة، ومكافحة الجريمة، وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، وفي المجال الصحي، والتعاون في المجال العسكري، والتعاون العلمي والتقني، وبرنامج تعاون فني في مجالات المقاييس والجودة، واتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة، واتفاقية الكيبل البحري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news