الرئيس الأميركي يغادر السعودية بعد زيارة استغرقت يومين

المصدر: الرياض - د ب أ

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية، اليوم السبت، بعد زيارة للمملكة استمرت يومين شارك خلالها في "قمة جدة للأمن والتنمية"، مع تسع من قادة الدول العربية، لأول مرة.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في وداع الرئيس الأميركي والوفد المرافق له بمطار الملك عبدالعزيز في جدة.

واختتم بايدن في جدة أول جولة شرق أوسطية له كرئيس للولايات المتحدة، والتي شملت أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وشهدت قمة جدة للأمن والتنمية، محادثات ولقاءات على مستوى ثنائي فيما يتعلق بالعلاقات السعودية الأميركية.

وكان بايدن التقى في وقت سابق اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى قادة مصر والأردن والعراق، خلال قمة الأمن والتنمية في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق الأوسطية.

وأكد الرئيس الأميركي في كلمة له ألقاها خلال القمة أن الولايات المتحدة ستظل شريكا فعالا ومتعاونا في الشرق الأوسط.

وشدد بايدن أن أميركا تسعى لفرض قيود على البرنامج النووي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم حصول إيران على سلاح نووي.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن بلاده لن تسمح للقوى الأجنبية لتعريض حرية الملاحة العالمية عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر.

وأوضح الرئيس الأميركي في كلمته خلال قمة جدة أن الإدارة الأمريكية أعطت أولوياتها لحرية الملاحة في الشرق الأوسط، عبر التعاون مع دول المنطقة، واستخدام التقنيات الحديثة.

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