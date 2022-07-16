مباحثات "يمنية – أميركية" تؤكد أهمية إحلال السلام

المصدر: عدن وصنعاء – الإمارات اليوم

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة اليمنية، بمسار السلام العادل والشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، داعيا إلى دور أميركي فاعل للضغط على الميليشيات الحوثية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، بما في ذلك فتح الطرق الرئيسية في تعز المحاصرة منذ سبع سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مدينة جدة السعودية، وتم خلال اللقاء بحث الجهود الرامية إلى إحلال السلام، والاستقرار في اليمن، واستعادة زخم التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن الدعم الأميركي المطلوب للإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وإعادة بناء المؤسسات التي دمرتها حرب الميليشيات الحوثية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

ووفقا للوكالة فإن الوزير بلينكن، شدد على ضرورة التزام الحوثيين بتنفيذ كافة بنود الهدنة وخصوصا فتح معابر تعز، وأكد في هذا السياق التزام بلاده بمواصلة الضغط لدفع الميليشيات إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة.

كما أكد الوزير الأميركي، التزام بلاده بدعم وحدة اليمن وسيادته واستقراره، وتشجيع الحلفاء الإقليميين والدوليين، على تقديم مزيد من الدعم الاقتصادي والإنساني لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني.

وكانت الحكومة اليمنية رحبت بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وأشادت بالجهود السعودية الأميركية الرامية لإحلال السلام في اليمن، مع التشديد على إلزام الميليشيات الحوثية بضرورة تنفيذ بنود الهدنة بموجب الإعلان الأممي، وفتح الطرق الرئيسة المؤدية الى تعز وطرق المحافظات الأخرى، فضلا عن دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد يطالب الحوثيين بالعودة إلى محادثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على المرجعيات الثلاث بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في عام 2015.

في الأثناء واصلت الميليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية في اليمن، وأرسلت مزيد من التعزيزات القتالية إلى جبهات مأرب، تضم مدرعات ومدافع ثقيلة وصواريخ باليستية ومسيرات مفخخة، فضلا عن تعزيزات بشرية معززة بالأسلحة الرشاشة تركزت في جبهات الكسارة والمشجح غرب مأرب.

وفي الساحل الغربي، أكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة رصد 74 خرقا للهدنة في جبهات جنوب والحديدة وغرب تعز، خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي حجة، قتل ضابط في القوات الحكومية بانفجار لغم من مخلفات الميليشيات في قرية الشبكة التابعة لمديرية عبس، في حين أصيب ثلاثة مدنيين بينهم طفلان، بجروح خطيرة، في انفجار لغمين من مخلفات الميليشيات، في حادثين منفصلين بمحافظتي صنعاء والحديدة.

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