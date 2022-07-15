شاهد.. الرئيس الأميركي يصل إلى جدة.. وأمير مكة في مقدمة مستقبليه
وصل الرئيس الأميركي حو بايدن إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة قادماً من تل أبيب .
واستقبل أمير مكة الأمير خالد الفيصل الرئيس الأميركي بايدن لحظة وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
وسيلتقي بايدن بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز عند الساعة 6:15 مساءً في قصر السلام الملكي كما يعقد اجتماع عمل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند الساعة 6:45 مساءً.
Video | The Emir of Makkah, Prince Khaled Al-Faisal, receives #US President Joe #Biden at King Abdulaziz Airport in Jeddah #SaudiArabia #SaudiUSSummit#EKHNews_EN pic.twitter.com/Qv2QYfYRu0— AlEkhbariya News (@EKHNews_EN) July 15, 2022
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