شاهد.. الرئيس الأميركي يصل إلى جدة.. وأمير مكة في مقدمة مستقبليه

وصل الرئيس الأميركي حو بايدن إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة قادماً من تل أبيب .

واستقبل أمير مكة الأمير خالد الفيصل الرئيس الأميركي بايدن لحظة وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وسيلتقي بايدن بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز عند الساعة 6:15 مساءً في قصر السلام الملكي كما يعقد اجتماع عمل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند الساعة 6:45 مساءً.

Video | The Emir of Makkah, Prince Khaled Al-Faisal, receives #US President Joe #Biden at King Abdulaziz Airport in Jeddah #SaudiArabia #SaudiUSSummit#EKHNews_EN pic.twitter.com/Qv2QYfYRu0