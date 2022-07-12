الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ74 للجنة مناهضة التعذيب في جنيف

المصدر: جنيف - وام

يشارك وفد دولة الإمارات في الدورة الرابعة والسبعين للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المنعقدة أعمالها في جنيف، خلال الفترة من 12 إلى 29 يوليو 2022، وذلك في إطار استعراض اللجنة لعدد من التقارير الدورية للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن ضمنها التقرير الأول الذي تستعرضه دولة الإمارات بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية.

وفي هذا الإطار أكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، رئيس وفد الدولة المشارك القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، أنه على ضوء مصادقة دولة الإمارات على الاتفاقية في عام 2012، يأتي استعراض التقرير الأول، كإجراء متبع وفقا للمادة 19 من الاتفاقية والتي تدعو الدول الأطراف فيها إلى تقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها، في إطار تنفيذ تعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية.

وأضاف: "كرست دولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971 جهودها نحو تعزيز منظومتها التشريعية والقانونية وتطوير بنيتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد ضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الوطنية التي تكفل سلامة كل فرد وتضمن المساواة والعدالة الاجتماعية".

وتستعرض دولة الإمارات في بيانها أمام اللجنة ما تضمنه التقرير الأول من الجهود التي بذلتها الدولة في إطار تنفيذ الاتفاقية، وما طرأ من مستجدات منذ تسليمها للتقرير، والتي تشمل التشريعات الوطنية الصادرة مؤخرا ذات الصلة، وذلك بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الإقليمية والدولية، بالإضافة لاستعراض مستجدات دور الجهات الحكومية والهيئات الرسمية المعنية والآليات الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام في تنفيذ أحكام الاتفاقية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة مناهضة التعذيب أنشئت بموجب المادة 17 من الاتفاقية، وتتألف اللجنة من عشرة خبراء رفيعي المستوى، وتختص بمراجعة التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأعضاء بشكل منتظم كل أربع سنوات.

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