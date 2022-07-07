فرنسا تعيد 35 قاصراً و16 والدة من مخيمات في سورية

المصدر: باريس- أ.ف.ب

أعادت فرنسا 35 قاصراً و16 والدة كانوا يعيشون في مخيّمات يٌحتجز فيها متشددون في سورية منذ سقوط تنظيم «داعش»، بينهم إحدى أشهر المتشددات الفرنسيات، إميلي كونيغ، ما أثار أمل منظمات غير حكومية، وعائلات، في إنهاء السياسة القائمة على «مراجعة كل حالة على حدة».

بعد ساعات على تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، قالت وزارة الخارجية في بيان، الثلاثاء «أعادت فرنسا اليوم 35 قاصراً فرنسيّاً كانوا في مخيمات بشمال شرق سورية إلى الأراضي الوطنية. وتشمل هذه العملية أيضاً إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها»، مشيرة إلى أن الوالدات سُلّمن إلى السلطات القضائية، فيما سُلّم القصّر إلى أجهزة رعاية الأطفال. وهذه أول عملية إعادة جماعية لأطفال وأمهات إلى فرنسا منذ خريف 2019 وسقوط تنظيم «داعش».

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