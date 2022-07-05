القيادة الفلسطينية ستعرض على بايدن 5 مطالب خلال زيارته للمنطقة

المصدر: القدس - د.ب.أ

قال المسؤول البارز بوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أحمد الديك، إن القيادة الفلسطينية ستعرض خمسة مطالب على الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته المرتقبة للمنطقة. وقال الديك في مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست»، ونشرت أمس، إن أهم طلب هو إلزام الحكومة الإسرائيلية بالدخول في مفاوضات جادة وعملية سلام لإنهاء الاحتلال.

وأضاف أن الفلسطينيين ينتظرون وفاء بايدن بوعده بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

ويريد الجانب الفلسطيني شطب اسم منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب وإعادة فتح البعثة الدبلوماسية للمنظمة في واشنطن.

ويتعلق الطلب الرابع بممارسة ضغط أميركي على إسرائيل لوقف «التصعيد» ضد الفلسطينيين.

وعبر الديك عن أمله في استئناف المساعدات الأميركية.

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