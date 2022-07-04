"خطط الصين للسيطرة على القمر".. بكين تنتقد مزاعم "ناسا" لتشويه برنامجها الفضائي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن على الولايات المتحدة الكف عن تشويه برنامج الفضاء الصيني.

ويقول: "يحاول بعض المسؤولين الأميركيين دائما تشويه أنشطة الصين الفضائية الاعتيادية والعقلانية. لذلك يعارض الجانب الصيني بشدة مثل هذه التصريحات غير المسؤولة".

وأكد تشاو ليجيان أن الصين دعت دائما إلى الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وعارضت العسكرة وسباق التسلح في الفضاء.

وكما هو معلن، يتضمن برنامج الصين لاستكشاف القمر المسمى "Chang'e" باسم بطلة الأساطير الصينية القديمة، ثلاث مراحل: التحليق حول القمر، الهبوط على سطح القمر والعودة إلى الأرض.

وبدأت المرحلة الأولى بإطلاق أول قمر صناعي، Chang'e-1 عام 2007 ، واستمرت إلى عام 2009، وسمحت المعلومات التي حصل عليها علماء الصين بوضع أول خارطة حرارية لسطح القمر.

وبدأ الخبراء الصينيون عام 2019 بتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، التي تضمنت هبوط أول مركبة فضائية "يوتو-2" على السطح المظلم للقمر "الجانب الخلفي للقمر"، حيث اكتشفت نوعين من الصخور هناك، ولا تزال تعمل وفق البرنامج المقرر.

وأطلقت الصين مركبة Chang'e-5 في 24 نوفمبر عام 2020 إلى الجانب المرئي من القمر، التي هبطت على سطح القمر في الأول من ديسمبر، التي بدأت بحفر سطح القمر للحصول على عينات من تربة القمر ، وبعد 23 يوما أنهت مهمتها وجلبت إلى الأرض 1731 غراما من تربة القمر. وبهذا أصبحت الصين ثالث دولة بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة تنجح في تنفيذ هذه العملية.

وتخطط الصين في عام 2024 لإرسال المركبة Chang'e-6 إلى القطب الجنوبي للقمر لجمع عينات من حوض القطب الجنوبي- Aitken ، الواقع على الجانب الخلفي للقمر.

وستقوم المركبة Chang'e-7 باستكشاف عام للقطب الجنوبي للقمر ، بما في ذلك السبر الشامل للتضاريس القمرية. وأما المركبة "Chang'e-8"، فبالإضافة إلى البحث العلمي، ستقوم بإجراء اختبارات رئيسية لعدد من التقنيات على سطح القمر.

وتخطط الصين في إطار المرحلة الرابعة، لإنشاء نموذج أولي لمحطة بحوث قمرية، تتكون من عدد من الأجهزة الفضائية على سطح القمر ومدار حوله.

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