بالصور.. تقرير أميركي عن الدور البارز لنساء أوكرانيا في الخطوط الأمامية للحرب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

برزت المرأة بشكل فاعل في الخطوط الأمامية للحرب الوحشية التي تشنها موسكو على أوكرانيا على الرغم من أن الأغلبية الساحقة للمقاتلين هم من الذكور.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها عن دور المرأة الأوكرانيى في الحرب الدائرة الآن، إنه عندما يصاب الرجال في ساحة المعركة، غالبا ما تقفز امرأة لإسعاف الجندي الجريح.

وتمثل النساء الآن حوالي 22 بالمئة من الجيش الأوكراني، وهو صعود بدأ مع الحرب المدعومة من روسيا في الشرق ابتداء من عام 2014، لكنه ارتفع منذ الغزو الروسي الشامل قبل أربعة أشهر، وفقا لكاترينا بريماك، الشريك المؤسس لحركة النساء المخضرمات.

وقالت بريماك: "منذ فبراير، يتزايد عدد النساء اللواتي يلتحقن بالعمل".

وترى الطبيبة، حنا خورافا، أن هناك قفزة كبيرة في عدد النساء العاملات في وحدات الخطوط الأمامية. وقالت إن النساء عملن غالبا في أدوار داعمة مثل الطهي في مطابخ الوحدات، مضيفة: "الآن أرى سائقات وميكانيكيات ومسعفات وحاملات مدافع رشاشة وسائقين".

وقبل أسابيع قليلة من عبور الدبابات الروسية الحدود خلال فبراير الماضي، تزوجت خورافا من جندي أوكراني يقود سيارة إسعاف.

"مكان جميل لقضاء شهر العسل، أليس كذلك؟"، تساءلت وهي تنظر حولها إلى أكياس الرمل الموضوعة أمام المستشفى في كراماتورسك حيث يتم نقل العديد من المصابين.

وحاول زوجها الجديد ثنيها عن الانضمام إلى خط المواجهة لكنها قالت: "إذا كنت ستصعد في الحافلة الأولى، فسوف أكون في الحافلة الثانية".

وتقول النساء اللواتي يسافرن إلى أخطر أجزاء الحرب إنهن يواجهن مقاومة غالبًا من الشركاء الذكور والآباء والجنود الأكبر سنًا الذين يرون زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم في وجوه الأطباء الشباب.

وقالت ليانا نيغويان، طبيبة تبلغ من العمر 24 عاما تعمل في باخموت، "في الوقت الحالي، أنا أكذب بشكل أساسي على والدي. يعتقدون أنني أعمل في فرصة عمل جيدة في كييف".

كانت نيغويان ممرضة بعيادة في دنيبرو عندما بدأت الحرب، ولكنها سجلت في القطاع الطبي للجيش بعد الغزو.

لكن بعد أربعة أشهر، ما زالت تخشى أن يكون والدها، الذي يعاني من مرض في القلب، منزعجًا للغاية من أن يعرف أنها استبدلت عملها الهادئ السابق بعمل أكثر خطورة.

من جانبها، قالت إيرينا بوكاس، التي خدمت 13 عامًا في القطاع الطبي بالجيش، إنها شحذت مزيجًا من رعاية الأمومة ومصداقية القتال لتكون طبيبة أكثر فاعلية للجنود الذين غالبًا ما يكونون أصغر سنا من أبنائها الكبار.

وتعرضت وحدتها المدفعية لقصف شديد من قبل روسيا قبل أسابيع قليلة. وبعد معالجة الجرحى - وتأمين الموتى - طُلب منها مساعدة مجموعة من الجنود الذين كانوا خائفين لدرجة أنهم رفضوا خلع ستراتهم وخوذاتهم حتى بعد إجلائهم إلى بر الأمان.

قالت بوكاس، 48 عاما، "حاولت أن أريحهم كأم وجندية. لقد ساعدني ذلك أنني امرأة، كما أنني أستطيع أن أخبرهم أنني تعرضت لقصف شديد عدة مرات".

وكانت ألينا ميخايلوفا نائمة على أرضية مستودع فارغ وهي المرأة الوحيدة وسط عشرات الجنود الرجال وذلك للحصول على راحة بعد أيام من القتال المستمر.

واستيقظت ميخايلوفا على صوت انفجار دائما ما يحدث في الخطوط الأمامية للحرب لدرجة أن الصوت لم يزعج الجنود.

وقالت ميخايلوفا، وهي مسعفة في سرية هجومية تابعة للجيش، كانت ترتدي ملابسها عندما تلقت المكالمة: أصاب صاروخ روسي الوحدة.

وأسرعت ميخايلوفا إلى الموقع ووجدت جنديًا مصابًا بجروح غائرة في بطنه، حيث نقل عبر سيارة للمستشفى الذي يبعد ساعة عن الموقع.

وقالت: "في كل مرة نصدم فيها عثرة (أثناء الطريق)، كان يتألم. أدركت أنه لا بد من وجود شظية تتحرك في جسده وتقطع أعضائه".

بعد أسابيع، تذكرت أن ضغط دم المريض كان ينخفض بشدة، لذلك ارتجلت العلاج ووضعت شاشًا في الجروح لمنع المعدن الحاد من التحول بشكل خطير وتقطيع الأعضاء الحيوية.

لم يكن تحولها في زمن الحرب أكثر إثارة للإعجاب في أي وقت من تخصص العلوم السياسية النباتية في كييف إلى المسعف القتالي بالخطوط الأمامية.

وقالت، وهي جالسة في سيارة الإسعاف تنتظر المكالمة التالية مع ارتفاع عدد الجرحى في ظل الهجمات الروسية على الجبهة الشرقية: "لقد كنت مجرد فتاة تحب التزلج على الجليد. لكنني قررت أن هذا هو المكان الذي يجب أن أكون فيه".

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