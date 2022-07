أمريكيون يسخرون من تغريدة لبايدن طالب فيها محطات الوقود في بلاده "بتخفيض الأسعار فوراً" !

اثار الرئيس الامريكي جو بايدن، ردود فعل وتعليقات ساخرة من قبل ناشطين أمريكيين، بعد تغريدة طالب فيها محطات الوقود في بلاده بتخفيض أسعار البنزين بعد غلائها بصورة ملحوظة.

وغرد بايدن عبر حسابه في "تويتر" أمس السبت قائلا: "خفضوا السعر الذي تتقاضونه في محطات الوقود، ليعكس التكلفة التي تدفعونها مقابل السلعة، وافعلوا ذلك الآن".

وأضاف أنه يجب على مشغلي محطات الوقود أن يفعلوا ذلك لأن هذا هو وقت "الحرب" و"المخاطر العالمية" وموجة الغلاء الراهنة.

وتعاطى كثيرون بسخرية كبيرة مع هذا الطلب وصدرت منهم ردود فعل ساخرة ونكات كثيرة في تعليقاتهم على تغريدة بايدن.

وكتب greg بسخرية: "شكرا لك على هذه التغريدة، فخامة الرئيس. خفضت جميع محطات الوقود المحلية من حولي أسعارها على الفور بمقدار دولارين، لأن خدمة الإشعارات بتغريداتك مشغلة لديهم".

وبدوره علق Shibetoshi Nakamoto مازحا: "لقد أظهرت التغريدة لموظف بمحطة الوقود، فقال: لماذا تريني هذا؟ فقلت: طالب الرئيس بأن تأخذ مني مبلغا أقل. فابتسم ابتسامة عريضة، لكنه أخذ نفس المبلغ".

وكتب Paul Metzgar بسخرية: "الحمد لله، لقد غردت ذلك. سينفع بالتأكيد".

يذكر ان معظم دول العالم تعاني من غلاء كبير في أسعار المحروقات بفعل ارتفاع سعر النفط الناجم عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

My message to the companies running gas stations and setting prices at the pump is simple: this is a time of war and global peril.



Bring down the price you are charging at the pump to reflect the cost you’re paying for the product. And do it now.