الفلسطينيون يسلمون أميركا الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لفحصها

المصدر: القدس - رويترز

قال مسؤول فلسطيني اليوم السبت إن السلطة الفلسطينية ستسلم الرصاصة التي قتلت الصحافية المخضرمة بقناة تلفزيون الجزيرة شيرين أبو عاقلة إلى السلطات الأميركية حتى يقوم الطب الشرعي بفحصها.

وقُتلت أبو عاقلة الصحافية الفلسطينية-الأميركية في 11 مايو أثناء تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي بمدينة جنين الفلسطينية في الضفة الغربية .

وقالت السلطة الفلسطينية بعد التحقيق إن جنديا إسرائيليا أطلق النار عليها في واقعة "قتل عمد".

ونفت إسرائيل هذا الاتهام وقالت إنها تواصل تحقيقها الخاص. وتقول السلطات الإسرائيلية إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت أبو عاقلة قد أصيبت بطريق الخطأ من قبل جندي إسرائيلي أو من قبل ناشط فلسطيني خلال تبادل لإطلاق النار دون فحص الرصاصة لمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع سلاح عسكري إسرائيلي.

وقال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب لرويترز "اتفقنا على تسليم الرصاصة للأميركيين لفحصها" لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

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