مشهد مروع.. لحظة انشطار سفينة إلى نصفين في عرض البحر (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو مشهدا مرعبا لتحطيم سفينة في عرض بحر الصين الجنوبي، بسبب عاصفة استوائية هوجاء ما تسبب في شطر السفينة إلى نصفين، واختفاء 27 شخصا ، قبالة هونغ كونغ.

وقالت السلطات إن طاقم سفينة كامل يضم أكثر من 20 فردًا فقد ولم يتم العثور عليه، بعد أن شُطرت السفينة إلى نصفين في المياه المقابلة لهونغ كونغ مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.

بدورها، أعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة إنقاذ 3 من أفراد طاقم السفينة التي كان على متنها 30 شخصا، وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة، موضحة أن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل جهود الإنقاذ.

وذكر بيان لحكومة هونغ كونغ أنه وفقاً للناجين الثلاثة، قد تكون الأمواج جرفت أفراد الطاقم الآخرين قبل وصول أول طائرة مروحية.

وبدأ الإعصار تشابا في وسط بحر الصين الجنوبي ووصل إلى اليابسة بعد ظهر السبت في مقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين.

فقدان 27 شخصاً بعد انشطار سفينتهم بسبب إعصار في بحر الصين الجنوبي

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