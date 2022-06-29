مصر.. إطلاق "إشارة البدء" للعمل بمحطة الضبعة النووية قريباً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدرت السلطات المصرية تصريحا لمؤسسة "روساتوم" الروسية، لبناء أول وحدة طاقة بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وفق ما أعلنته هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في البلاد يوم الأربعاء.

وتم تقديم طلب بناء أول مفاعلين من أربعة مفاعلات إلى الدائرة في 1 يناير 2019.

وتقوم شركة "روساتوم" الروسية بتنفيذ بناء أول محطة كهروذرية في مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية وقعت بين موسكو والقاهرة في نوفمبر 2015.

وستضم أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاواط، وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن صدور إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية بمحطة الضبعة النووية يعني استكمال جميع الإجراءات اللازمة لبدء الإنشاءات من جانب شركة روساتوم النووية الروسية وهيئة المحطات النووية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـصحيفة "المصري اليوم"، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يبدأ العمل بشكل مكثف خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث أن هناك خططًا وتعاقدات وجدولاً زمنياً جديداً تم وضعه بعد التأثر بالظروف العالمية لانتشار جائحة كورونا.

وأشار المصدر إلى أنه قريباً سيتم إطلاق ما يعرف بـ"إشارة البدء" للعمل بالمشروع، بعدما كان التركيز خلال الفترة الماضية على البنية التحتية لأرض المشروع.

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