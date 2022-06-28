أميركا تزود أوكرانيا بـ "حارسة البيت الأبيض"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعد قصف روسي استهدف مناطق سكنية في العاصمة كييف وصفته واشنطن بـ"الوحشي"، كشف مسؤولون بالإدارة الأميركية اعتزام الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بنظام صواريخ "أرض-جو" متقدم، فيما قال محللون إنه "سيستخدم في حماية المناطق الدبلوماسية والسيادية في كييف".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر، لم تسمه، أن الولايات المتحدة ستشتري منظومة "ناسامز" المضادة للطائرات، والتي طورتها النرويج، لتوفير قدرة دفاعية متوسطة إلى بعيدة المدى، إضافة إلى المزيد من الذخيرة للمدفعية الأوكرانية، وكذلك رادارات مضادة للبطاريات لدعم جهود كييف أمام الهجوم الروسي في دونباس.

و"ناسامز" هي المنظومة التي تستخدمها الولايات المتحدة لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول في واشنطن.

ووافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، هذا الشهر على تقديم 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من بينها أنظمة صواريخ متطورة يمكنها إصابة أهداف بعيدة المدى بدقة، ووفق منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، فإن هذه الحزمة ترفع إجمالي المساعدات العسكرية منذ بدء الحرب لـ6.1 مليار دولار.

وتعقيبا على ذلك، قال المحلل الأميركي، أندرو بويفيلد، إن منظومة ناسامز هي أحد أكثر مشاريع الدفاع نجاحا في النرويج والعالم، حتى أن بطاريات صواريخ ناسامز تشكل الدفاعات الصاروخية الثابتة الوحيدة في الولايات المتحدة لحماية العاصمة واشنطن.

وأضاف بويفيلد، لـقناة "سكاي نيوز عربية"، أنه "على الرغم من أنه لم تكن هناك تطلعات كبيرة عند بدء مشروع ناسامز، فإن النرويج بشراكة أميركية نجحا في تصميم واحد من أكثر أنظمة الدفاع الجوي المعيارية ومرونة".

وأشار إلى أن المنظومة موجودة في 12 دولة بينها فنلندا وإسبانيا وهولندا، فيما حصلت ١٥ دولة علي أنظمة تحكم تتوافق مع متطلباتهم.

وحول أماكن نشرها، توقع أن تستخدمها أوكرانيا في العاصمة كييف وليس الشرق أو الجنوب فهي مصممة لحماية المواقع عالية القيمة والمراكز السكانية الكبيرة من التهديدات الجوية واستهداف مجمعات سكنية مؤخرا كان أحد العوامل الرئيسية لموافقة الولايات المتحدة على دعم كييف بها.

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