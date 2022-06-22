فضيحة تلاحق سكرتيرة دولة في الحكومة الفرنسية

المصدر: أ ف ب

فتح القضاء الفرنسي تحقيقًا بعد تقديم شكويي اغتصاب ضدّ كريسولا زاخاروبولو، سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية في الحكومة الفرنسية، حسبما أعلنت النيابة العامة في باريس الأربعاء.

وزاخاروبولو الفرنسية من أصول يونانية تشغل منصب سكرتيرة دولة مكلفة شؤون التنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية. وذكرت صحيفة «ماريان» الأسبوعية التي كشفت تفاصيل الفضيحة، أن الشكويين تتعلقان بوقائع جرت في إطار عملها كطبيبة نسائية.

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