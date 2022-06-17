بدفعة معنوية لكييف.. أوكرانيا تقترب خطوة من عضوية الاتحاد الأوروبي

المصدر: وكالات

أيدت المفوضية الأوروبية، اليوم، منح أوكرانيا، وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في دفعة معنوية لكييف التي تواجه غزو روسي واسع منذ فبراير، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحافي.

وستتم مناقشة هذا الرأي في القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو وينبغي على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المصادقة عليه بالإجماع.

ولم تبت المفوضية من قبل بهذه السرعة في طلب ترشيح، أصبح مسألة عاجلة، بسبب الحرب التي تشنها روسيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتعد جزءا من الدعم الذي يقدمه الأوروبيون لأوكرانيا في مواجهة موسكو.

وخلال زيارة لكييف أمس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رافقه المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الحكومة الإيطالية، ماريو دراغي، إن باريس وبرلين وروما تؤيد منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة رسميا "فورا".

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا "مستعدة" للعمل من أجل أن تصبح "عضوا كاملا " في الاتحاد.

وقدمت كييف ترشيحها في أواخر فبراير بعد بدء الغزو، ومنذ ذلك الحين لم يكف زيلينسكي عن وضع الاتحاد الأوروبي أمام تحدي إثبات أن "الأقوال حول انتماء الشعب الأوكراني إلى الأسرة الأوروبية ليست كلاما فارغا".

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