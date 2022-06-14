ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية في السودان الى أكثر من 125

المصدر: أ ف ب

ارتفعت حصيلة أعمال العنف الأخيرة في دارفور في غرب السودان الى أكثر من 125 قتيلا وخمسين ألف نازح، وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة الثلاثاء.

وبدأت المعارك في السادس من يونيو بين قبيلتي القمر الإفريقية وقبيلة الرزيقات العربية في منطقة كلبس الواقعة على بعد 160 كيلومترا شمال شرق الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) في تقرير «قتل أكثر من 125 شخصا، وجُرح العديد نتيجة للنزاع في محلية كلبس، وأحرقت ونهبت 25 من قرى القمر». كما تسببت المعارك ب«فرار حوالى خمسين ألف شخص من قراهم».

وأكد أحد زعماء قبيلة القمر ابراهيم هاشم لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، إن الأوضاع في كل قرى كلبس متوترة.

وقال «ينتشر المسلحون حول قرى القمر في كل مكان والأوضاع متوترة، وفقد بعض المواطنيين من القمر بينما كانوا ينتقلون مساء أمس من قرية الى أخرى ولا يعرف مصيرهم حتى الآن».

وأشار إلى أن الاشتباكات سببها النزاع حول ملكية أراض، قائلا «قناعتي بأن هذا القتال الذي يدور على نطاق واسع جدا، الغرض منه إزاحة القمر من أراضيهم».

ورفض أحد زعماء قبيلة الرزيقات التحدث في الموضوع، وقال لفرانس برس عبر الهاتف «لا تعليق!».

ودان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر برثيس أعمال العنف في دارفور، ووصفها بأنها «غير مقبولة».

وكتب الاثنين على حسابه الرسمي على موقع تويتر «دائرة العنف المستمرة في دارفور غير مقبولة وتسلّط الضوء على الأسباب الجذرية الواجب معالجتها».

ودعا السلطات المعنية وقادة القبائل والتنظيمات المسلحة إلى تهدئة التوتر وضمان حماية المدنيين.

ووقعت اشتباكات قبلية في ولاية غرب دارفور قتل فيها اكثر من 200 شخص في أبريل الماضي في مواجهات بين قبائل عربية وقبيلة المساليت الإفريقية.

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