الإمارات تدين مقتل ضابطي صف مصريين من قوات حفظ السلام في مالي

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي و أسفر عن مقتل ضابطي صف و إصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية.

وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية و رفضها الدائم لجميع أشكال العنف و الإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن و الاستقرار و تتنافى مع القيم و المبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع البعثة المصرية التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني في مالي.

وعبرت وزارة الخارجية و التعاون الدولي عن خالص تعازيها و مواساتها لحكومة و شعب جمهورية مصر العربية الشقيقة ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء وتمنياتها الشفاء العاجل للمصاب.

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