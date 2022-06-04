السعودية تستقبل طلائع الحجاج من خارج المملكة منذ 2019

المصدر: الرياض - أ ف ب

استقبلت السعودية السبت طلائع الحجاج الآتين من خارج المملكة، وذلك للمرة الأولي منذ تفشي وباء كوفيد-19 الذي دفع السلطات لحصر أداء المناسك بالمقيمين في المملكة ومنع قدوم المسلمين من أنحاء العالم في العامين الماضيين.

وتستعد السعودية ، للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، كما أعلنت في أبريل الماضي.

ووصل حجاج من اندونيسيا إلى المدينة المنورة في غرب المملكة السبت لزيارة المسجد النبوي، قبل أن يتوجّهوا إلى مكة المكرمة في الأسابيع القادمة للاستعداد لأداء الحج .

وقال وكيل وزارة الحج والعمر لشؤون الزيارة محمد البيجاوي لقناة "الاخبارية" الحكومية "اليوم استقبلنا أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من اندونيسيا، وستتابع الرحلات من ماليزيا والهند".

وتابع "اليوم نسعد باستقبال ضيوف الرحمن من خارج المملكة بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة"، مضيفا "نحن سعداء وبكامل جهوزيتنا".

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