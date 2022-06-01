بعد شهرين من الإغلاق.. شنغهاي تخفف قيود "كورونا"

المصدر: وكالات

خففت مدينة شنغهاي الصينية، المركز الاقتصادي للصين وأحد مراكز التجارة العالمية، من القيود المرتبطة بفيروس كورونا بعد إغلاق عام دام شهرين.

في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، بدأ تخفيف القيود للسماح لمعظم الناس بالتنقل بحرية في جميع أنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 25 مليون شخص.

لكن ما لا يقل عن 650 ألف شخص سيظلون رهن الحجر في منازلهم.

ولا تزال سياسة الصين الشاملة المتمثلة في "صفر كورونا" سارية، ويواجه الأشخاص المصابون بفيروس كورونا الحجر الصحي أو الدخول إلى المستشفى.

ويواجه مخالطوهم القريبون أيضاً احتمال الإبعاد إلى الحجر الصحي وإغلاق المنطقة المحيطة التي يعيشون فيها على الفور مرة أخرى.

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