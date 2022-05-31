تقدم روسيا في شرق أوكرانيا نقطة تحول

المصدر: موقع الإمارات اليوم

مع اقتراب اليوم المئة منذ أن شنت روسيا غزوها على أوكرانيا في 24 فبراير، تسير المعركة تدريجيا في شرق البلاد لصالح موسكو.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن التقدم الروسي في شرق أوكرانيا يمثل "نقطة تحول" مما يجعل هناك اختلافات واضحة في نهج التعامل مع الصراع.

واتسم التقدم الروسي بنفس الوحشية والقسوة التي كانت عليها الهجمات السابقة. وأفاد المراقبون بتكتيكات مماثلة لتلك التي تم تطبيقها في غزو مدينة ماريوبول الساحلية، مع أيام وليال لا نهاية لها من نيران المدفعية والقصف الصاروخي الذي يسحق المناطق السكنية.

والاثنين، دخلت القوات الروسية ضواحي سيفيرودونتسك إحدى آخر المدن ذات الأهمية الاستراتيجية بمنطقة لوهانسك التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.

وإذا سقطت المدينة، فسوف تمنح روسيا والقوات التي تعمل بالوكالة للكرملين سلطة الأمر الواقع على نصف منطقة دونباس التي تسعى موسكو للسيطرة عليها.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن إخراج الجيش الأوكراني من دونيتسك ولوهانسك يمثل أولوية بالنسبة لموسكو.

وفي حين، تحدث شهود عيان عن رائحة الموت النتنة التي تلاحق الشوارع مع ارتفاع درجات الحرارة في أوائل الصيف، قال جندي أوكراني أصيب في القتال للصحيفة الأميركية: "إنهم يمطروننا بالمعادن فقط".

و"يمثل الوضع في شرق البلاد تحولا عن مرحلة مبكرة من الحرب، عندما أجبرت الدفاعات الأوكرانية القوية على انسحاب روسي واسع النطاق في كييف ومناطق أخرى، مما أدى إلى زيادة الثقة بين الأوكرانيين وداعميهم الغربيين بشأن احتمالات تحقيق نصر شامل على قوة روسية سيئة التنظيم والتجهيز"، وفقا لما قالته صحيفة "واشنطن بوست".

وذكرت الصحيفة أنه "بعد أن أعادوا تجميع صفوفهم الآن، تحرز القوات الروسية تقدمًا تدريجيًا، ولكن مطردًا في حملتها في الشرق وتستخدم بانتظام القاذفات الثقيلة والمدفعية بعيدة المدى التي تفتقر إليها القوات الأوكرانية، مما يترك كييف في حالة تأهب".

وأضافت الصحيفة على لسان مراسليها انه "على الرغم من أن المقاومة الأوكرانية جعلت القتال شعارًا للقوات الروسية، فإن موسكو تقترب شيئًا فشيئًا من تطويق أكبر معاقل أوكرانيا في منطقة دونباس، بينما تقاتل على الأراضي المتاخمة لروسيا بخطوط إمداد أسهل".

يحتفظ السياسيون في كييف والعديد من مؤيديهم الغربيين بوجهة نظر متطرفة حول كيفية إنهاء الصراع مع استسلام روسيا وعودة كل شبر من الأراضي الواقعة تحت سيطرة موسكو، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

ويتعارض هذا الرأي للحرب مع المخاوف المتزايدة لخبراء السياسة الخارجية حول مخاطر إطالة أمد الحرب. ففي دافوس، دعا وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، إلى مفاوضات فورية وتقديم تنازلات إقليمية أوكرانية لتجنب المزيد من الأزمات وعدم الاستقرار العالمي.

في أوروبا، على الرغم من الكثير من الوحدة، لا تزال هناك اختلافات واضحة في نهج التعامل مع الصراع. على سبيل المثال، حثت فرنسا وألمانيا مؤخرًا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الدخول في محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن إنهاء الحصار المفروض على البحر الأسود والذي كان مدمرًا للغاية للاقتصاد العالمي.

وقوبل هذا النداء باستهزاء من السياسيين في دول البلطيق الواقعة في الشرق، الذين يريدون تعميق عزلة روسيا وإيقاع هزيمة ساحقة لبوتين.

في إحدى لجان المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، اقترح محلل السياسة الخارجية الأميركي، غراهام تي أليسون، أن تجميد الصراع - مع تسوية الحدود المتنازع عليها وفقا لما هي عليه حاليا - سيكون النتيجة المثالية لتجنب خطر نشر بوتين أسلحة نووية تكتيكية.

وقال أليسون: "إما أن تكون هناك حقائق على الأرض يمكن لبوتين أن يتعايش معها أو أنه سيصعد مستوى الدمار".

في المقابل، تعرضت تصريحاته للهجوم من قبل لورانس فريدمان، المؤرخ العسكري والمحلل البريطاني، الذي حذر من وضع شروط سياسية للأوكرانيين. وأشار إلى أنه من غير الواضح أن بوتين - الذي لم يتمكن حتى الآن من وصف غزو أوكرانيا بأنه "حرب" - على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية.

وقال: "روسيا لا تواجه تهديدا وجوديا. أوكرانيا تواجه تهديدا وجوديا. ... لن يتوقف الأوكرانيون عن القتال".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news