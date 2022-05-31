نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني للمرة السابعة

المصدر: رويترز

انتخب مجلس النواب اللبناني الجديد السياسي المخضرم نبيه بري للمرة السابعة على التوالي رئيسا للبرلمان في جلسته الأولى اليوم الثلاثاء.

وحصل بري (84 عاما)، في جولة التصويت الأولى على 65 صوتا في البرلمان المؤلف من 128 عضوا.

حصل بري على الاغلبية المطلوبة وهي النصف زائد واحد، وتعد هذه أقل مرة يحصل فيها بري على عدد اصوات على الاطلاق، ما يعكس التغييرات في البرلمان الجديد حيث خسرت جماعة حزب الله وحلفاؤها الأغلبية التي فازوا بها عام 2018. وكان بري قد انتخب في ذلك العام رئيسا لمجلس النواب بأغلبية 98 صوتا. ويشغل بري، الذي يقود حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، هذا المنصب منذ عام 1992.

وجلسة اليوم الثلاثاء هي الأولى منذ انتخاب البرلمان الجديد في 15 مايو، في أول تصويت منذ الانهيار الاقتصادي للبلاد والانفجار المدمر في مرفأ بيروت عام 2020.

وجلس حوالي 12 نائبا من الوافدين الجدد المعارضين في مقاعدهم لأول مرة في البرلمان بينهم بعض الذين شاركوا في حركة الاحتجاج.

وحسب النتيجة فإن 23 نائبا صوتوا بورقة بيضاء و40 صوتا اعتبرت ملغاة حيث كتب اصحابها عبارات منها "العدالة لتفجير مرفأ بيروت".

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