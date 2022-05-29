فقدان طائرة ركاب تقل 22 شخصا في أجواء النيبال

المصدر: كاتماندو- أ ف ب

فُقدت طائرة تقل 22 شخصا في أجواء منطقة جبلية في النيبال، وفق ما أعلنت الأحد شركة الطيران "تارا اير" والسلطات، في حين يعقّد سوء الأحوال الجوية عمليات البحث.

وقال سدرشان بارتاولا المتحدث باسم الشركة ومقرها كاتماندو في تصريح لوكالة فرانس برس "فُقد الاتصال برحلة داخلية متّجهة إلى جومسوم من بوخارا".

وأقلعت الطائرة من طراز "توين أوتر" وتعمل بمحركين من مدينة بوخارا (وسط غرب النيبال) عند الساعة 09.55 (04.10 بتوقيت غرينتش) قبل فقدان الاتصال اللاسلكي معها.

وأشار بارتاولا إلى أن طاقم الطائرة مؤلف من ثلاثة أفراد وهي تقل 19 راكبًا.

وتابع "نحاول تحديد المنطقة التي يمكن أن تتواجد فيها الطائرة".

وقال مسؤولون أن فرق البحث اتجهت إلى موقع حريق أبلغ عنه سكان.

وذكر تلفزيون نيبال الرسمي أن قرويين شاهدوا طائرة تحترق عند منبع نهر ليانكو كهولا في سفح جبل ماناباثي في ​​الهيمالايا بمنطقة على حدود التبت.

وقال المتحدث باسم تارا إير لرويترز في إشارة إلى موقع الحريق "فرق البحث البرية تتقدم في هذا الاتجاه... ربما يكون حريقا أشعله قرويون أو رعاة. قد يكون أي شيء".

وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية أيضا إنها أرسلت فريقا إلى هذا الموقع.

وتستغرق الرحلة جوا بين جومسوم المعروفة كنقطة انطلاق للذين يقصدون جبال الهيمالايا، وبوخارا ثاني أكبر مدينة في النيبال والواقعة على بعد 200 كلم إلى الغرب من العاصمة كاتماندو، 20 دقيقة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية فانيندرا ماني بوخاريل بأنه تمّ إرسال مروحيتين لإجراء عمليات البحث، موضحا أن الرؤية ضعيفة.

وقال "قد يُبطئ سوء الأحوال الجوية عمليات البحث والرؤية ضعيفة إلى درجة أننا لا نستطيع رؤية شيء".

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