الأردن.. وفاة والد الملكة رانيا

توفي اليوم الجمعة فيصل صدقي الياسين، والد الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ونعت الملكة رانيا قبل قليل والدها في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" قائلة: "اللهمّ في يوم الجمعة افتح أبواب السماءِ لروحِ أبي، وأبوابَ رحمتك وجنّتك، اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمّن كتابهُ وهوّن حسابهُ وليّن ترابهُ وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه".

My dear father, may you Rest In Peace pic.twitter.com/Mk1Z8l6w36