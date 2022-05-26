عبدالله بن زايد يلتقي نائب المستشار الألماني في برلين.. فيديو

المصدر: برلين - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في برلين نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور روبرت هابيك.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية، ومجالات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، خاصة التجارية والاستثمارية والمناخ والعمل على فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، ومنها ملف استقرار سوق الغذاء والطاقة العالمي وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وتسريع وتيرة التعافي من جائحة "كوفيد - 19".

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون الثاني بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية.

من جانبه، عبر الدكتور روبرت هابيك عن تمنياته لدولة الإمارات التقدم والنمو والازدهار تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مقدما العزاء إلى سموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وشكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هابيك على مشاعره الطيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الألمانية أثمرت العديد من الإنجازات في المجالات كافة.

حضر اللقاء وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وسفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية حفصة عبدالله العلماء.

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