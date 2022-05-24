توصية ألمانية بتطعيم الأطفال ابتداء من 5 سنوات ضد كورونا

المصدر: برلين - د ب أ

أوصت لجنة التطعيم الدائمة الألمانية (ستيكو) بالتطعيم ضد كورونا للأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وأعلنت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء لتحديث توصيات التطعيم أنه يجب أن يحصل الأطفال في هذه الفئة على جرعة واحدة فقط من لقاح بتقنية "mRNA".

وكانت اللجنة توصي بالتطعيم في هذه الفئة العمرية فقط إذا كان الأطفال يعانون من أمراض سابقة أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكورونا، لكن بعد استبيان طبي أوصت اللجنة الآن بإمكانية تطعيم كل طفل في هذه الفئة العمرية.

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