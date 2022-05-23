محادثات فنلندا والسويد للانضمام لـ«الناتو»

المصدر: بروكسل ■ د.ب.أ

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الأربعاء الماضي، من مصادر داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن تركيا عرقلت بدء محادثات الانضمام مع فنلندا والسويد، وأوضحت هذه المصادر أن مجلس «الناتو» لم يتمكن قبل ظهر الأربعاء من اتخاذ القرار اللازم، لبدء عملية الانضمام كما كان مخططاً له.

كانت السويد وفنلندا تقدمتا بطلبين رسميين للانضمام إلى الحلف الأطلسي صباح اليوم نفسه، وكان من المقرر بالأساس أن يقوم مجلس الناتو بعد ذلك بإصدار قرار ببدء محادثات الانضمام. وأفادت هذه المصادر بأن تركيا أبدت مخاوف أمنية خلال الجلسة، وأعلنت أنها لا تستطيع الموافقة على هذه الخطوة في الوقت الحالي.

من جانبه، رفض متحدث باسم «الناتو» التعليق على المحادثات داخل مجلس الحلف، واكتفى بالتأكيد على أن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، عازم على التوصل إلى حل سريع بالنسبة لفنلندا والسويد، وقال إن «كلا البلدين أقرب شركائنا وانضمامها إلى (الناتو) سيعزز الأمن الأوروأطلسي».

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