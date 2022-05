شاهد لحظة إلقاء القبض على مطلق النار في مدرسة شمال ألمانيا.." فيديو"

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنه للحظة إلقاء القبض على الرجل الذي أطلق النار في مدرسة في بريمرهافن شمال ألمانيا، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

ويظهر في الفيديو رجل يجلس على الرصيف دون أن يتم تقييد يده ومن ثم ينبطح أرضا، فيما يمر المارة بجانبه بشكل عادي.

وبعد ذلك تحضر سيارة الشرطة ويترجل منها عدد من العناصر الذين يركضون نحو الرجل، ومن ثم يقومون بتقييد يده.

وأعلنت الشرطة الألمانية، في وقت سابق اليوم الخميس، إصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة في بريمرهافن في شمال البلاد، مشيرة إلى أنه تم توقيف المهاجم.

ولم ترد على الفور تفاصيل أخرى عن ملابسات الحادث أو هوية المصاب، فيما تحقيقات الشرطة مستمرة.

Festnahme naxh #Schießerei an einer #Schule in #Bremerhaven. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Täter in der Innenstadt unterwegs sind. Passt auf euch auf!#Polizei #bremen #bremerhaven pic.twitter.com/RjagXVzP7u