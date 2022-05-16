«الإحصاء» الفلسطيني: 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني حتى نهاية عام 2020

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس، بوجود 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني حتى نهاية عام 2020.

وذكر الجهاز، في تقرير له بمناسبة ذكرى «النكبة» الفلسطينية، أن 4.28% من اللاجئين يعيشون في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، وتسعة في سورية، و12 في لبنان، و19 في الضفة، وثمانية في قطاع غزة. وبلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، وفي عام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من مليونين، نحو 31.5% منهم من اليهود. وبلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم في نهاية عام 2021 نحو 14 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948.

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