جونسون: العالم سيتذكر مساهمات الشيخ خليفة في المحافظة على استقرار المنطقة

المصدر: لندن - وام

نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة.

وقال جونسون في نعيه " أشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" مؤكداً أن العالم سيتذكر مساهماته في المحافظة على استقرار المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن صادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

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