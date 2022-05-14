كامالا هاريس: تحت قيادة الشيخ خليفة تعزز الأمن والازدهار للشعبين الأميركي والإماراتي

المصدر: نيويورك - وام

أعربت نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس، عن تعازيها لدولة الإمارات، بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقالت نائبة الرئيس الأميركي في بيان " أتقدم أنا وزوجي بتعازينا في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معبرين عن تعاطفنا مع عائلته والشعب الإماراتي خلال حدادهم".

وأضافت " تحت قيادته تعزز الأمن والازدهار للشعبين الأميركي والإماراتي"، معربة عن امتنان الإدارة الأميركية لعمل البلدين معا عبر إداراتهما المختلفة والمتعددة.

وأكدت نائبة الرئيس الأميركي في بيانها عزم الإدارة الأميركية مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين، لافتة إلى إمكانية رؤية إرث هذه الشراكة في الروابط العميقة التي تربط بين البلدين.

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