بوريس جونسون: أشعر بحزن عميق لوفاة الشيخ خليفة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن صادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال جونسون في نعيه: "أشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة»، مؤكداً أن «العالم سيتذكر مساهمات الشيخ خليفة بن زايد في المحافظة على استقرار المنطقة".

من جانبه، نعى السفير البريطاني في دولة الإمارات باتريك مودي المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث قال في نعيه: "لقد تلقينا بحزن عميق خبر وفاة الرئيس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. لذا، فإنني أعرب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة البريطانية والشعب البريطاني عن خالص تعازينا لشعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. إن التزام صاحب السمو وتفانيه في خدمة بلده سيظل مثالاً يحتذى به في القيادة والعطاء وإننا نترحم في صلواتنا ونعرب عن خالص تعازينا لكامل شعب الإمارات العربية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news