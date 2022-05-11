الاتحاد الأوروبي وواشنطن يطالبان بالتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

المصدر: بروكسل - أ ف ب

ندد الاتحاد الاوروبي بمقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وطالب بتحقيق مستقل حول ملابسات ما جرى.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل في بيان: "لا بد من أن يوضح تحقيق معمق ومستقل في أسرع وقت كل ظروف هذه الحوادث وأن يحال المسؤولون عنها أمام القضاء".

وفي سياق متصل، دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق "شفاف" حول مقتل الصحافية الأميركية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لصحافيين: "ينبغي النظر في هذا الأمر في شكل شفاف. نشجع الطرفين على المشاركة في هذا التحقيق بحيث نتمكن من فهم سبب حصول ذلك"، مؤكدة أن الأولوية المطلقة للولايات المتحدة تكمن في حماية المواطنين الأميركيين والصحافيين.

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