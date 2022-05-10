إقالة مديرة المخابرات الاسبانية بعد زرع برنامج تجسس على هاتف رئيس الوزراء

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسبانية أقالت مديرة أعلى وكالة مخابرات وسط حالتين منفصلتين لقرصنة الهواتف المحمولة الخاصة بالسياسيين.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية EFE إن الحكومة أقالت مديرة جهاز المخابرات الإسبانية (CNI) باس إستيبان بعد الكشف الأسبوع الماضي عن تعرض الهاتفين المحمولين لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز العام الماضي للإختراق.

واعترفت إستيبان الأسبوع الماضي في لجنة مغلقة بالبرلمان الإسباني بأن وكالتها اخترقت بشكل قانوني هواتف العديد من الانفصاليين الكتالونيين بعد الحصول على إذن قضائي.

وتخضع وكالتها أيضا للتدقيق بسبب ما كشفت عنه الحكومة مؤخرا من أن الهواتف المحمولة لكل من رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدفاع مخترقة أيضا ببرنامج التجسس من قبل قوة «خارجية».

وفي أعقاب عمليات اختراق هواتف السياسيين الكتالونيين، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن عمليات مسح لهواتف رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع كشفت عن إصابتهما ببرنامج تجسس Pegasus في مايو ويونيو من عام 2021. وقالت إن الجاني غير معروف.

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