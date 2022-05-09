الجيش اليمني يحبط هجمات "حوثية" في مأرب

المصدر: عدن وصنعاء – الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة المحلية، فجر اليوم، من إحباط هجمات عدة لميليشيات الحوثي في جبهات جنوب وغرب مأرب، وأفادت مصادر ميدانية بأن الميليشيات التي واصلت خروقاتها للهدنة الأممية تكبدت العديد من القتلى والجرحى في صفوف عناصرها، إلى جانب تدمير آليات قتالية متنوعة استخدمت في الهجمات الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن الهجمات الحوثية على مأرب تزامنت مع استحداث عناصر الميليشيات لمواقع جديدة ونشر أسلحة متنوعة في محيط جبهة ملعاء جنوب مأرب.

وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت عبر مركزها الإعلامي رصد 68 خرقاً للهدنة الأممية من قبل الحوثيين خلال الساعات الماضية، فيما جددت الحكومة اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي لوقف الخروقات والالتزام الكامل ببنود الهدنة التي دخلت شهرها الثاني.

وحول فتح المعابر والطرق، أفادت مصادر مطلعة في تعز، بأن الميليشيات رفضت فتح الطريق الرابط بين منطقة الحوبان شرق المدينة، ووسط المدينة، وأبلغت اللجنة المشرفة على فتح المعابر في المحافظة بذلك بشكل واضح.

وكانت الميليشيات رفضت فتح الطريق الرابط بين مديريتي حيس والجراحي جنوب الحديدة، رغم فتحه من قبل القوات المشتركة، والرابط بين الحديدة ومحافظة تعز، وقالت المصادر إن الميليشيات تعد فتح الطريق ورقة مساومة كما هو الحال بالنسبة لمعابر تعز، للحصول على مزيد من المكاسب.

وفي الحديدة، أقدمت الميليشيات على قصف منزل الشيخ القبلي نصر بن يحيى القوسي، الواقع في حي 7 يوليو بمدينة الحديدة.

وفي البيضاء، توفي طفل إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحوثيين في قرية "ضحوة"، بمديرية الزاهر.

وفي إب، قتل الشاب "عبدالرقيب أحمد الفلاحي" على يد مسلح حوثي في مديرية حزم العدين غرب المحافظة، فيما تشهد العديد من مديريات المحافظة، سخط شعبي واسع ضد الميليشيات بسبب قيامها بتغيير خطباء وأئمة المساجد.

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