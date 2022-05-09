مقتل فلسطينيين اثنين وطعن شرطي إسرائيلي

المصدر: القدس - رويترز

ذكر الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا فلسطينيا بالرصاص قرب الجدار العازل مع الضفة الغربية المحتلة، فيما قُتل آخر بعدما تسلل إلى مستوطنة يهودية بالضفة وبحوزته سكين الأحد، مما أجج المخاوف من الانزلاق مرة أخرى إلى صراع إسرائيلي فلسطيني أوسع.

جاءت الواقعتان، إلى جانب طعن شرطي في القدس، بعد ساعات من اعتقال القوات الإسرائيلية لفلسطينيّين يُشتبه بأنهما تسللا إلى إسرائيل وقتلا ثلاثة من اليهود المتطرفين في مدينة إلعاد يوم الخميس الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن واقعة إطلاق النار على فلسطيني الأحد جاءت بعد أن "رصد الجنود مشتبها به أثناء محاولته عبور السياج الأمني ​​بشكل غير قانوني" في منطقة مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأضاف متحدث باسم الجيش أن "الجنود عملوا على إيقاف المشتبه به باستخدام الذخيرة الحية، وفقا للإجراءات المعمول بها أثناء العمليات".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرجل قُتل.

وبعد ساعات، قال الجيش إن مدنيا قتل بالرصاص فلسطينيا يحمل سكينا كان قد تسلل إلى مستوطنة تقوع بالضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى فلسطينيا عمره 17 عاما قُتل في المستوطنة الواقعة شرق بيت لحم.

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