أوقع 60 قتيلا.. قصف روسي مروع لمدرسة في شرق أوكرانيا

المصدر: كييف - أ ف ب

قُتل ستون شخصا السبت في قصف تعرضت له مدرسة في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد.

وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو خلال مشاركته في قمة لمجموعة السبع "أمس، في قرية بيلوغوريفكا بمنطقة لوغانسك، قتلت قنبلة روسية ستين مدنيا".

وأضاف "كانوا يبحثون عن ملاذ في مبنى مدرسة عادية استهدفت بغارة جوية روسية".

من جهته قال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي في تصريح لقناة "كارنت تايم" الناطقة بالروسية إن "قنبلة ألقيت من الجو أصابت مدرسة وقتل 60 شخصا تحت الأنقاض".

وأضاف "لا تزال بيلوغوريفكا تشهد ضربات عنيفة جدا".

من جهته وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"المروّع" قصف مدرسة في الشرق الأوكراني أوقع 60 قتيلا ، وطالب بحماية المدنيين، وفق ما صرّح الأحد المتحدث باسمه.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن "القصف الذي استهدف في السابع من مايو مدرسة في بيلوغوريفكا في أوكرانيا حيث لجأ كثر بحثا عن ملاذ من المعارك الدائرة مروع".

وتابع "يجدد غوتيريش التأكيد على وجوب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في زمن الحرب".

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