ظهور علني نادر للقائد الأعلى لأفغانستان في قندهار

المصدر: قندهار - أ ف ب

ظهر القائد الأعلى لأفغانستان هبة الله أخوند زاده الأحد علنا للمرة الثانية فقط خلال ست سنوات وقال للمصلين الذين يحتفلون بعيد الفطر إن طالبان حققت الحرية والأمن منذ استيلائها على السلطة العام الماضي.

يأتي حديث أخوند زاده بعد أيام فقط على انفجار قنبلة في مسجد في كابول.

وأحاطت إجراءات أمنية مشددة بالرجل الذي قدم على أنه هبة الله أخوند زاده.

وقال لآلاف المصلين في مسجد عيد كاه في مدينة قندهار الجنوبية، مركز السلطة ، "تهانينا بالنصر والحرية والنجاح. تهانينا بهذا الأمن وبالنظام الإسلامي".

وألقى أخوند زاده خطابه المختصر من أحد الصفوف الأمامية للمصلين في قندهار من دون أن يستدير ليقابل الحشد، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن مسؤولي طالبان منعوا الصحافيين من الاقتراب منه.

وحلقت مروحيتان فوق المسجد طوال الحدث الذي استمر ساعتين.

وهذا ثاني ظهور علني معروف لأخوند زاده منذ توليه قيادة طالبان في 2016.

ففي أكتوبر، زار مسجد دار العلوم الحكيمية في قندهار، بحسب تسجيل صوتي تداولته حسابات طالبان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعزز الظهور النادر لأخوند زاده التكهنات حول دوره في حكومة طالبان الجديدة، التي تشكلت بعد أن سيطرت الحركة على كابول في 15 أغسطس، وحتّى انتشرت شائعات عن وفاته.

واقتصر حضوره العام إلى حد كبير على نشر رسائل خلال الأعياد ، ويُعتقد أن أخوند زاده يقضي معظم وقته في قندهار.

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