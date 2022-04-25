لبنان..إطلاق نار وغضب شعبي خلال تشييع ضحايا فاجعة طرابلس

المصدر: موقع الامارات اليوم

شيع أهالي مدينة طرابلس في لبنان، ضحايا فاجعة غرق زورق مهاجرين قبالة المدينة، الذي راح ضحيته عدد من المواطنين، بينهم أطفال.

وشارك في التشييع عدد كبير من أهالي المدينة، وسط غضب شعبي كبير صاحبه إطلاق نار، بعد أن فجع العديد من الأهالي بغرق أفراد من أسرهم، مع توجيه العديد من الاتهامات إلى الجيش اللبناني، بأنه «مسؤول» عن غرق الزورق أثناء محاولته الاعتراض.

وشهدت طرابلس أمس بحسب وسائل إعلام محلية، توترا كبيرا ومناوشات بين عدد من المواطنين والجيش على خلفية هذه القضية، بالرغم من توضيح قائد القوة البحرية عن حيثيات الحادث، حيث أكد أن «المركب غرق بسبب الحمل الزائد بسرعة كبيرة ولولا وجود عناصرنا بالقرب منه لكان عدد الضحايا اكبر.عناصرنا قامت بواجبها وهي التي أنقذت العدد الأكبر من ركاب الزورق».

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