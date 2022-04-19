الشرطة الاسكتلندية تحقق في عدم وضع رئيسة الوزراء كمامة عند الكوافير !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت شرطة إسكتلندا أن بلاغاً قُدِّم ضد رئيسة الوزراء نيكولا ستورجيون لعدم ارتدائها الكمامة الواقية من فيروس كورونا (كوفيد 19) في مكان مغلق.

وأوضحت الشرطة أنه يجرى بحث البلاغ الذي قُدم عقب نشر صور على "تويتر" تظهر فيها ستورجيون دون كمامة في مركز لتصفيف الشعر في إيست كيلبرايد.

ودخلت رئيسة الوزراء الإسكتلندية المركز، أول من أمس، أثناء حملة للانتخابات البلدية المقررة في الخامس من مايو المقبل.

ويعد ارتداء الكمامة إلزامياً في معظم الأماكن العامة المغلقة في إسكتلندا، ومنها المتاجر ووسائل النقل العام ومراكز تصفيف الشعر.

وقال متحدث باسم الحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم إن رئيسة الوزراء دُعيت إلى مركز تصفيف الشعر عندما كانت في الشارع حيث لا يعد إلزامياً ارتداء الكمامة.

يُذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقدّم باعتذاره الكامل، الثلاثاء، بعدما فُرضت غرامة عليه وعلى وزير ماليته ريشي سوناك، لانتهاكهما تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي كورونا ضمن فضيحة "بارتيغيت".

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