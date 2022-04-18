بضربات "قوية".. روسيا تستهدف لفيف الأوكرانية بـ 5 صواريخ

المصدر: وكالات

تعرضت مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا، والتي كانت غالبا بمنأى عن القتال، لخمس ضربات صاروخية روسية، اليوم، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسي.

وقال أحد سكان جنوب غرب لفيف التي نادرا ما تتعرض لهجمات، لوكالة "فرانس برس" إنه رأى أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء خلف مباني سكنية. وأشار رئيس بلدية المدينة، أندريه سادوفي، إلى أن فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع المتضرر.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، قوله إن 4 ضربات صاروخية روسية استهدفت مواقع في لفيف.

وفي 18 مارس الماضي، أصيبت المناطق المحيطة بمطار لفيف في غرب أوكرانيا بصواريخ روسية، حسب رئيس بلدية المدينة.

وقال سادوفي حينها إن "صواريخ عدة أصابت مصنعا لتصليح الطائرات. دمر المبنى بالقذائف"، موضحا أن "المصنع توقف عن العمل قبل ذلك ولهذا السبب لم يسقط ضحايا".

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